آخر غنوة تفوز بالمركز الأول فى مسابقة المسرح بجامعة أسوان .. صور

نظمت إدارة النشاط الفنى بجامعة أسوان مسابقة فنية فى مجال المسرح لتنمية الجوانب الإبداعية والفنية لدى الطلاب والطالبات وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة .



من جانبه صرح حاتم يسرى مدير عام رعاية الطلاب بجامعة أسوان بأن المسابقة شارك فيها طلاب وطالبات 3 كليات وهى الخدمة الإجتماعية والتربية النوعية ودار العلوم وظهرت جميع الفرق المشاركة بمستوى جيد حيث أشادت بهم لجنة التحكيم وذلك تحت إشراف الدكتور حنان عبدالمنعم عوض نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأوضح أن كلية التربية النوعية حصلت على المركز الأول عن العرض المسرحى "أخر غنوة" بينما حصلت فرقة كلية الخدمة الإجتماعية على المركز الثانى عن عرض "لعنة نجيب"، وحصلت كلية دار علوم على المركز الثالث عن العرض المسرحى " الوصايا السبع " .