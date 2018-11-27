برشلونة يكشف حقيقة رحيل ديمبلي في الميركاتو الشتوي

نفي نادي برشلونة الإسباني، ما تردد مؤخرًا، حول طلب الفرنسي عثمان ديمبلي الرحيل عن صفوف البارسا، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة برشلونة كذبت الأنباء التي انتشرت في الفترة الأخيرة، حول طلب ديمبلي الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.



وشارك ديمبلي مع برشلونة في 7 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم سجل خلالهما 5 أهداف، وصنع هدف وحيد.



يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة.