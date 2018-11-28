برلماني: مطار سفنكس يدخل الخدمة قريباً.. والوزارة أعدت خطة تطوير واعدة

قال حسنى حافظ عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إنه اتضح خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع الفريق يونس المصرى وزير الطيران، وجود الكثير من المعوقات التي تواجهها الوزارة، أبرزها توفير رواتب موظفي الطيران بسبب أعدادهم الزائدة، إضافة إلى مديونية مصر للطيران المقدرة بـ20 مليار جنيه.





وتابع "حافظ" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن وزير الطيران المدنى يفكر خارج الصندوق واعد خطة واضحة لتطوير أسطول الطيران المصري، والتغلب على كافة المعوقات، لافتا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيدخل مطار سفنكس الخدمة، إضافة إلى عمليات التطوير داخل المطارات مثل مطار برج العرب.



