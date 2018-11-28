ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: مطار سفنكس يدخل الخدمة قريباً.. والوزارة أعدت خطة تطوير واعدة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:20 ص
النائب حسني حافظ
النائب حسني حافظ
أسامة علي
قال حسنى حافظ عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إنه اتضح خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع الفريق يونس المصرى وزير الطيران، وجود الكثير من المعوقات التي تواجهها الوزارة، أبرزها توفير رواتب موظفي الطيران بسبب أعدادهم الزائدة، إضافة إلى مديونية مصر للطيران المقدرة بـ20 مليار جنيه.

وتابع "حافظ" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن وزير الطيران المدنى يفكر خارج الصندوق واعد خطة واضحة لتطوير أسطول الطيران المصري، والتغلب على كافة المعوقات، لافتا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيدخل مطار سفنكس الخدمة، إضافة إلى عمليات التطوير داخل المطارات مثل مطار برج العرب.

وأكد "عضو لجنة السياحة والطيران المدنى" ضرورة تنسيق وزارة الطيران مع الوزارات المعنية، لا سيما السياحة؛ لاستكمال خطة التطوير للنهوض مرة أخرى بأسطول الطيران المصري.
loading...

ترشيحاتنا

عمرو عبد الجليل يكشف سر ارتدائه القبعة بصفة مستمرة

وفاة ابن المطرب الشعبي مجدي شطة.. صور

إعلامي عن احتلال الأهلي المركز الأخير: من يضحك أخيرا يضحك كثيرا

دينا الشربيني تظهر بدبلة الزواج للمرة الأولى

عماد النحاس : بعض لاعبي الأهلي لا يستحقون ارتداء قميص الفريق الأحمر .. صور

تعليق مثير من شقيق ياسمين عبد العزيز خبر طلاقها

مقتل وإصابة 44 شخصاً واحتراق 50 شاحنة وسيارة في انفجار بالصين

رسالة شديدة اللهجة من سيد عبد الحفيظ للاعبي الأهلي بعد الهزيمة من المقاولون.. فيديو

إسلام الشاطر: يجب أن يتكاتف الجميع لعوده الأهلي الكبير

بحيلة إخوانية.. متظاهرو فرنسا يحولون الشانزليزيه إلى ميدان رابعة.. فيديو

ننشر جدول امتحانات أولى ثانوي بعد تعديله بتعليمات من وزير التعليم

باهر المحمدي يثير أزمة في الإسماعيلي قبل مواجهة بطل بوروندي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

ميلانيا ترامب تتألق بمعطف كحلي .. والسعر مفاجأة

رئيس نادى المقاولون العرب يهنئ لاعبيه بعد الفوز على الأهلى.. صور

فيديو

التضامن تكشف حقيقة خروج الطفل الثالث من دعم تكافل وكرامة.. فيديو
الغرف السعودية: 58 مليار دولار إجمالي الاستثمارات بمصر.. فيديو
أبو حامد: مصر تجرم الاعتداء على الحيوانات وتعذيبها منذ 1902.. فيديو
بكاء هيستيري لمشجعة أهلاوية بسبب انهيار الفريق وسوء الإدارة
عبد الحميد أبو موسى: شركات سعودية مهتمة بالاستثمار في مصر في هذه المجالات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟