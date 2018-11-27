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أخبار العالم

مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين يدين الأعمال الإرهابية بأفغانستان

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:47 م
صدى البلد
أ ش أ
أعرب مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، خلال جلسته التي عقدها اليوم /الثلاثاء/ بالرياض ، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للأعمال الإرهابية التي وقعت في جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الصومال وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وعبر عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات تلك الدول وشعوبها..متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين حسبما أفادت وكالة الانباء السعودية
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