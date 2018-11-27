محافظ الإسكندرية: نعمل على تطوير منظومة شبكات صرف الأمطار

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل في الوقت الحالي على تطوير منظومة شبكات صرف الأمطار لحل أي مشكلة تتعلق بتراكم مياه الأمطار في المدينة مستقبلا.



وأشار "قنصوة"، في تصريحات له خلال اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية، إلى أن هذا التطوير يشمل تطهير الشنايش والمطابق، بشكل مستمر ورفع كفاءة البنية التحتية لمحطات الصرف، والرفع وضبط مناسيب المياه بالبحيرات، ورفع الشنايش وتنفيذ الأعمال الهندسية على أرض الواقع.



وفيما يتعلق بأعمال رصف المدينة، قال "قنصوة"، إن المحافظة تعمل على استكمال خطة الرصف لكي تشمل جميع الشوارع الرئيسية والجانبية وذلك لكي نعيد الإسكندرية، إلى الشكل الذي نحلم به جميعا، مؤكدا أنه سيتم البدء في تخطيط الشوارع بداية شهر فبراير القادم وسيتم البدء بالشوارع الرئيسية كما سيتم تزويد الشوارع بالكاميرات ليتم رصد أي مخالفة مرورية.



وتطرق "قنصوة" للحديث عن ملف التعليم والصحة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هدفه هو تطوير ٣٠ مدرسة و٢٤ وحدة طب أسرة، موجها الشكر والتقدير لجامعة الإسكندرية على ما تقوم به من دور خدمي واستشاري للمحافظة من تقديم كافة الاستشارات والحلول العلمية والعملية الفعالة لحل مشكلات المحافظة.