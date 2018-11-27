مكرم محمد أحمد لوفد المملكة الإعلامي: مصر لا تنسى دعم السعودية لها عبر التاريخ.. وزيارة ولي العهد ناقشت قضايا وملفات عربية شائكة

العلاقات المصرية السعودية أزلية أزل الحياة

زيارة بن سلمان لمصر تأتي لدعم الاستقرار في المنطقة

السعودية من أكبر الداعمين لمصر وشعبها على مر التاريخ









رحب الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالوفد الإعلامى السعودى المرافق لولى العهد السعودى سمو الأمير محمد بن سلمان، قائلا "مصالحنا مشتركة والمسرح العالمي يحتم علينا أن نشد النواجذ على وحدتنا وأمننا القومي".وقال مكرم فى بداية اللقاء، إن العلاقات المصرية السعودية أزلية أزل الحياة ، البحر الأحمر بشطيه المائى الضيق لم يكن حائلا دون اتصال بين الشعب السعودى والمصرى منذ بدء الخليقة، مؤكدا أن مصر لن تنسى جهود الملك فيصل فى حرب أكتوبر 73 الذى ساند مصر بقوة فى أزمتها وأيضا لا ننسى جهود الملك سلمان ونتطلع إلى مرحلة تطوير مهمة مع ولى العهد محمد بن سلمان والذى تبارك مصر جهوده لتحديث المملكة العربية السعودية وجهودها لإحراز تقدم حقيقي فى دور المرأة السعودية ونتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر بين البلدين.وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن هناك 30 صحفيا سعوديا و30 صحفيا مصريا يتواجدون الآن علي طاولة المجلس الأعلى لفتح نقاش مجتمعى مثمر بين الجانبين، بينما اعتذر وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح لارتباطات رسمية.وأضاف مكرم محمد أحمد أن زيارة ولي العهد السعودي لمصر تأتي ضمن جولته لعدد من الدول العربية قبل رحلته إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين.وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى مصر تأتى كدعم لاستقرار المملكة العربية السعودية ولوقف مصر بجانب الشعب والقيادة السعودية، فى ظل الحرب الإعلامية التى تتعرض لها منذ فترة، مضيفا أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة خطوة مهمة فى سبيل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية من أكبر الداعمين لمصر وشعبها على مر التاريخ، وهذه الزيارة لها طبيعة خاصة، وتجمعها بمصر روابط وعلاقات تاريخية على مستوى الشعوب والقيادات منذ نشأة المملكة.وأضاف مكرم محمد أحمد أن محاور النقاش مع الوفد السعودى دارت حول العلاقات المصرية السعودية وأهميتها وكيفية دعمها، وقضية التضامن العربي والعمل المشترك وإنهاء الحرب اليمنية وتسوية الصراع السوري والعلاقات العربية الأفريقية وسلام الشرق الأوسط، مؤكدا تعزيز العلاقات المصرية السعودية لتبقى قوية ونواه لتضامن عربى قوى.وطالب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتبادل الزيارات بين الصحفيين والإعلاميين المصريين والسعوديين.واستطرد مكرم محمد أحمد خلال لقائه بالوفد الإعلامى السعودى المرافق لولى العهد السعودى، إن الجلسة شهدت بعض محاور النقاش التي تهم الإعلام المصري والسعودي حول طبيعة العلاقات المصرية السعودية وآخر مستجدات المشكلة اليمنية هل تنتهي سلما في ظل تعنت الحوثيين.ومن جانبه قال عبدالله بن فهد الحسين رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية إن اجتماعات الوفد الرسمي المصاحب لولى العهد السعودى سمو الأمير محمد بن سلمان، حالت دون حضور الوزير للمؤتمر الصحفي «وسيكون لقاؤنا ناجحا بين الطرفين فيما يتعلق بنجاح الإعلام السعودي والمصري، وأكرر الاعتذار عن عدم حضور الوزير».وتناول اللقاء ضرورة التوافق بين الصحافة السعودية والمصرية وتعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين ليكون لدينا إعلام قوي لمواجهة كافة التحديات الإعلامية، مؤكدين ضرورة التعاون بين نقابة الصحفيين المصرية وجمعية الصحفيين السعودية، وبحث توقيع بروتوكول تعاون إعلامي بين وسائل الإعلام المصرية والسعودية.ترأس الوفد الإعلامى السعودى عبدالله بن فهد الحسين رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية، والدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث مدير عام مركز التواصل الحكومى وعدد من رؤساء تحرير بعض الصحف السعودية.كما حضر اللقاء من الجانب المصرى، كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، وعبدالمنعم سعيد وعبد اللطيف المناوى ومصطفى بكرى وعلى حسن ومحمد الباز وجمال حسين ومحمد عبد الحافظ ووجدى زين الدين وسعد سليم وعبدالرازق توفيق وأحمد موسى ومختار شعيب ومنال الدفتار وعبد الصادق الشوربجى ومجدى سبلة ويوسف أيوب وخالد ميرى، وعددًا من رؤساء تحرير بعض الصحف المصرية، وعبدالفتاح الجبالى وكيل أول المجلس وأحمد سليم الأمين العام للمجلس ونادية مبروك وصالح الصالحى وجمال شوقى ومجدى لاشين أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.