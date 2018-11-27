فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة طفل مخنوقا بزراعات الجيزة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل مقتولا وملقى بالزراعات بمنطقة منشأة القناطر.



تلقي اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بالعثور على جثة وسط الزراعات بمنطقة منشأة القناطر، انتقلت علي الفور قوات الأمن وأسفر الفحص الأولي للعقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر والمقدم طارق مدحت رئيس مباحث منشاة القناطر ان الجثة لطفل يبلغ 12 عاما مصابا باثار خنق حول الرقبة وبجواره "توك توك" يعمل عليه سائقا.



شكل اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكابه الواقعة، وبدأ فريق البحث برئاسة العميد عاصم ابو الخير رئيس مباحث قطاع اكتوبر في فحص علاقات وخط سير المجني عليه ومناقشة أفراد أسرته.



تحرر المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.