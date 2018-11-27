حكم ارتداء النساء للحلي فوق الملابس والخروج بها في الشارع

قالت دار الإفتاء إن الحلي من الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة إبداؤها أمام الرجال الأجانب عنها، فقد خلق الله تعالى المرأة محبة للزينة ووصفها بالتنشئة في الحلية.



وأضافت الإفتاء: قال سبحانه وتعالى : "أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين"، ولأن الدين أتى موافقا للفطرة فقد أباحت الشريعة الإسلامية للنساء كل أنواع الزينة .



وأجمع الفقهاء على جواز اتخاذ المرأة أنواع حلي الذهب والفضة جميعا كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والتعاويذ والدملج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وكل ما يعتدن لبسه ولم يبلغ حد الإسراف أو التشبه بالرجال".



وتابعت: "أجمع الفقهاء أيضا على أنه يجوز للنساء التحلي بالذهب على ما جرت به العادة والعرف في بيئاتهن ومجتمعاتهن".