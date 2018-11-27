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تعرف على كواليس تنظيم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ..فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:21 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، إن المهرجان فى دورته الـ40 هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة، لافتًا إلى أنه جرى الاحتفال بتاريخ السينما فى مصر من خلال افتتاح معرض الهناجر الذي يروي تاريخ المهرجان.

وأضاف حفظى فى لقاء خاص ببرنامج " كلام بنات" المذاع على فضائية " ten"، أنه تم تخصيص قسم خاص لصناع السينما لتشجيعهم على المشاركة فى الندوات والدروس السينمائية والحضور للورش، مشيرًا إلى أن المهرجان يسوق بشكل أكبر لكى يصل بشكل كبير للمجتمع السينمائى.

وأوضح أن هناك تنظيما جيدا للأفلام المعروضة بالمهرجان وإقبال جماهيري كبير لمشاهدتها، مفيدًا بأن مهرجان القاهرة السينمائى يضعنا على الخريطة وسط المهرجانات العالمية.
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