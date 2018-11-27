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كيف يستطيع مريض السكري تجنب المضاعفات؟

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:20 م
كيف يستطيع مريض السكري
كيف يستطيع مريض السكري تجنب المضاعفات؟
اسماء محمد
قالت الدكتورة مباهج سوكة، أستاذ أمراض السكر بجامعة الإسكندرية، أن من أكثر الأشياء التى تثير الرعب فى نفوس مرضى السكرى هى المضاعفات الناتجة عنه خاصة بتر القدم أو الساق وضعف النظر ومشاكل الكلى ولكن يمكن الوقاية منها بمعرفة عوامل الخطورة وتجنبها.

وأضافت "مباهج" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مريض السكري يستطيع تجنب حدوث المضاعفات بمعرفة عوامل الخطورة والتعامل معها مبكرا، هي: ارتفاع ضغط الدم، تعرض القدم لبعض الإصابات، العوامل الوراثية، والتدخين ، والضغط العصبى، قلة النشاط والحركة.

وأشارت "مباهج" إلى أن من الأشياء التى تتعرض مرضى السكري لحدوث المضاعفات وزيادة وزن الجسم ، والنظام الغذائي غير الصحي، والعمر فكلما زاد عمر الإنسان كلما كان أكثر عرضة لحدوث المضاعفات.

ونصحت "مباهج" مرضى السكري بقياس الضغط والسكر ومتابعة الطبيب باستمرار لاكتشاف أي خلل مبكرا وعلاجه للحماية من المضاعفات.
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