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حوادث

30 ديسمبر.. الحكم في استئناف 48 شابا وفتاة على حبسهم في دعارة ملهى شارع الهرم

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمودة - أحمد مهدي
حجزت محكمة جنح مستأنف الطالبية والعمرانية، اليوم الثلاثاء، استئناف المتهمين في قضية "ملهى شارع الهرم" على حكم حبسهم بأحكام تراوحت ما بين شهر لـ3 سنوات لجلسة 30 ديسمبر للحكم.

وقضت محكمة جنح الطالبية والعمرانية، في وقت سابق، ببراءة 14 فتاة و3 شباب، فيما عاقبت 22 فتاة بالحبس شهرا، وعاقبت 3 شباب بالحبس سنة لكل منهم، لاتهامهم بممارسة الفجور، وقضت بالحبس 3 سنوات لقواد تم ضبطه بالملهى، ومثلها لصاحب الملهى ولمديره، في القضية المقيدة برقم 8594 لسنة 2018 جنح العمرانية.

القضية حوكم فيها 42 فتاة و6 شباب بعض ضبطهم داخل ملهى ليلى بشارع الهرم، بتهم تنوعت ما بين ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق، وتسهيل ممارسته.

كانت النيابة العامة وجهت لصاحب المهلى ويدعى "محسن.ح.ج" تهمة إدارة المكان لإعمال الدعارة والشذوذ الجنسى، والاتجار بالبشر خاصة الفتيات القاصرات وتقديمهن للسائحين العرب مقابل مادى دون تمييز.
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