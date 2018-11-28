رانيا المشاط أمام النواب: تشريعات السياحة لم تعدل منذ نحو نصف قرن.. وعبده: دعمنا الكامل لها ولوزارة الطيران.. حافظ: مطار سفنكس يدخل الخدمة قريباً

رانيا المشاط أمام النواب: تشريعات السياحة لم تُعدل منذ 1970

محمد عبده: تفاؤل كبير بخطة تطوير الطيران والسياحة وسنقدم الدعم الكامل لهما

حسنى حافظ: الطيران قادرة أعدت خطة تطوير واعدة





قالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب و برئاسة النائب عمرو صدقي إن الفترة المقبلة ستشهد خروج قانون السياحة الموحد وتعديل التشريعات الحالية، موضحة أنه تم إنفاق 3 مليارات جنيه من صندوق السياحة سواء على المحافظات السياحية والدعم والترويج، و أن هناك الكثير من المفاهيم التي استحدثت في القطاع.





وأشارت الوزيرة إلى أن السياحة ستعود إلى سابق عهدها؛ ويتم حاليا العمل على تدريب العمالة حيث هناك مشكلة في العمالة المدربة التي تركت البلاد طوال السنوات السبع الماضية، فضلا عن الاستثمار في البنية التحتية للفنادق التي قد تكون ضعيفة أو غير موجودة، لافتة إلى أن انتخابات الغرف السياحية التي ستتم في ١٥ يناير المقبل ستكون مهمة؛ لأن القطاع الخاص يشارك في السياحة بواقع ٩٨٪ ، وهناك حاجة للاستماع إلى رؤيتهم كشريك هام في تطوير الملف .





وفى هذا السياق أشاد الدكتور محمد عبده عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بمخرجات الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع الفريق يونس المصرى وزير الطيران، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قائلا:" وزير الطيران ووزيرة السياحة عرضا خطة الوزارتين خلال الفترة المقبلة ولجنة السياحة متفائلة للغاية لأن ما تم عرضه من أفكار مبشرة وواعدة للغاية".





وتابع "عبده" أن الفريق يونس المصري عرض خطة الطيران خلال المرحلة المقبلة سواء من إنشاء مطارات جديدة أو تطوير للموجودة حاليا، لافتا إلى ان وزير الطيران أكد امتلاك مصر لأحدث التقنيات العالمية الخاصة بتأمين المطارات والطائرات.





وأوضح "عضو لجنة السياحة" أن الدكتورة رانيا المشاط أستعرضت هى الاخرى خطة الوزارة وكان أبرز هذه الخطط هى تطوير المناطق السياحية خاصة منطقة الأهرامات، مشيرا إلى السياحة بمصر بدأت تستعيد عافيتها بصورة كبيرة.





وأكد أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ستقدم كل الدعم اللازم خلال الفترة المقبلة ، سواء من تشريعات أو غيره للوزارتين لتحقيق الخطط المستهدفة والتى تفائلت بها اللجنة للغاية.





ومن جهته قال حسنى حافظ عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أنه اتضح خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع الفريق يونس المصرى وزير الطيران، وجود الكثير من المعوقات التي تواجهها الوزارة، أبرزها توفير رواتب موظفي الطيران بسبب أعدادهم الزائدة إضافة إلى مديونية مصر للطيران المقدرة بـ 20 مليار جنيه.





وتابع "حافظ" أن وزير الطيران المدنى يفكر خارج الصندوق واعد خطة واضحة لتطوير أسطول الطيران المصرى والتغلب على كافة المعوقات، لافتا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيدخل مطار سفنكس الخدمة، إضافة إلى عمليات التطوير داخل المطارات مثل مطار برج العرب.





وأكد "عضو لجنة السياحة والطيران المدنى" ضرورة تنسيق وزارة الطيران مع الوزارات المعنية، لا سيما وزارة السياحة لاستكمال خطة التطوير للنهوض مرة أخرى بأسطول الطيران المصرى.





وفيما يخص السياحة؛ قال إن اللجنة ناقشت خدمات الأمن والسلامة مع الدكتورة رانيا المشاط؛ حرصا على توفير كل سبل الراحة للسائحين، مؤكدا أنه تم التأكد من أن أسطول الطيران المصرى أصبح يمتلك أحدث الأجهزة الخاصة بالأمن والسلامة في المطارات.





وشدد على ضرورة زيادة الجهد التي تبذله وزارة السياحة مستقبلا، خاصة وأن مصر تمتلك كافة المقومات السياحية المطلوبة، ويجب التحرك لاستغلالها الاستغلال الأمثل، خاصة أن جولات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخارجية ساهمت بشكل كبير فى عودة السائحين مرة أخرى.



