الكاروهات موضة شتاء 2019 .. تعلمي ارتداءه على طريقة الأميرات



تتصدر موضة الكاروهات أحدث صيحات خريف وشتاء 2019، بدءًا من القمصان الحريمي التي تفضلها الفتيات، وحتى المعاطف الشتوية الأنيقة، فعلى الرغم من أنها صيحة قديمة إلا أنها عاودت لتتصدر خطوط الموضة هذا العام.



وفي جولة في خزانة أميرات وملكات العالم، فكل منهن تحرص على ارتداء استايل الكاروهات على طريقتها الخاصة، فيمكنك تعلم ارتدائه بشكل أنيق من وحي الأميرات.



ميلانيا ترامب تفضل دومًا المعاطف الشتوية المميزة والمختلفة، وتألقت في آخر ظهور لها بمعطف شتوي طويل كاروهات يجمع بين اللونين الأحمر والأسود، فمنحها أناقة مميزة.



كيت ميدلتون دوقة كامبريدج أيضًا تألقت بالكاروهات بطرق مختلفة، فظهرت سابقًا ترتدي قميص كاروهات وفوقه بلوفر، ومرة أخرى ارتدت بليزر كاروهات رمادي استوحته من إطلالات الأميرة ديانا، كما ظهرت في الشتاء الماضي ترتدي معطف طويل أنيق كاروهات.



ميجان ميركل دوقة ساسكس أيضًا غيرت طريقة اختيارها لملابسها بشكل جذري بعد أن أصبحت زوجة الأمير هاري، فظهرت مسبقًا بالكاروهات في بلوزة رمادية بسيطة، كما ظهرت الشتاء الماضي بمعطف شتوي طويل كاروهات يجمع بين ألوان الزيتي والأسود.