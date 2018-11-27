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مؤتمر شرم الشيخ للتنوع البيولوجي يناقش الاستثمار في الشعاب المرجانية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:15 م
صدى البلد
حنان توفيق
عقدت على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ جلسة جانبية حول الاستثمار فى الشعاب المرجانية والتى تأتى الجلسة تزامنا مع الاحتفال بالسنة الدولية الثالثة للشعاب المرجانية (IYOR).

وتناولت الجلسة أهمية الاستثمار في الشعاب المرجانية والذي يساعد في تحقيق العديد من أهداف التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة ،و يعزز سبل العيش ويوفر العديد من الفوائد.

وتضمنت الجلسة عرض ثلاث قصص من مناطق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي وجنوب شرق آسيا تناولت الإجابة على مجموعة من التساؤلات منها أين نحن من الشعاب المرجانية، وكيف تتغير مع مرور الوقت ؛ وما هي الاستثمارات التي تجري في الشعاب المرجانية والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها. وسلطت الجلسة الضوء على إطلاق شراكة لإنقاذ الشعاب المرجانية من الانقراض شبه الكامل بحلول منتصف القرن.

كما ناقش المشاركون بالجلسة منهجية تقدير تكلفة الإضرار بالشعاب المرجانية وتزايد الوعي بالحفاظ على الشعاب المرجانية في مصر وضرورة تعاون الجميع للقيام بخطوات واسعة في إنقاذ الشعاب المرجانية لتحقيق عوائد واضحة من الاستثمارات فى هذا المجال.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من ١٧ - ٢٩ نوفمبر الجارى تحت شعار الاستثمار فى التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.
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