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أخبار البلد

حلقة نقاشية حول الزراعة والتنوع البيولوجي بشرم الشيخ

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:17 م
صدى البلد
حنان توفيق
نظم جناح اتفاقية ريو بالتعاون مع منظمة الفاو وحكومة المكسيك على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ جلسات نقاشية تخص المجال الزراعي تحت عنوان "الزراعة والتنوع البيولوجي جنبا إلى جنب نحو عالم مستدام".

استعرضت المناقشات عدد من المقترحات والرؤى في مجالات الإيكولوجيا الزراعية، والإدارة المستدامة للتربة والأراضي والبيانات الجغرافية، والتركيز على توفير نظام بيئي يدعم الإنتاج الزراعي المستدام.

كما أكد المشاركون في الجلسة النقاشية على ضرورة توفير منتدى لعرض تطبيقات التخطيط والإدارة المتكاملة لاستخدام الأراضي التي تضم الجهات والأفراد ذات الصلة، وتسليط الضوء على النهج المستدام لتسريع حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لموارد التنوع البيولوجي والمشاركة العادلة في تخطيط البنية التحتية المنتجة، والعمل على تقديم مبادرات إقليمية وعالمية تدعم البلدان في تصميم وتخطيط وتنفيذ ورصد الحلول الاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجية ودمجها في أهداف التنوع البيولوجي.

وشهدت فعاليات الجلسات الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاقية التنوع البيولوجي ودورها في تعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية في الزراعة، كما اختتمت الفعاليات بإصدار منشور خاص بدمج أبعاد التنوع البيولوجي عند التخطيط.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية تحت شعار "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب".
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