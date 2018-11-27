بعد انتهاء زيارته المهمة إلى صربيا.. سامح شكري يتوجه إلى السودان

في أعقاب زيارته الحالية إلى العاصمة الصربية بلجراد، يتوجه وزير الخارجية سامح شكري مساء غد إلى السودان؛ بهدف المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، والمقرر عقده يوم ٢٩ نوفمبر الجاري بالخرطوم.



وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اجتماع الخرطوم المنتظر مشاركة الوزير شكري به سيتناول بحثا آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وتبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبي تجاه تلك المستجدات، فضلًا عن استعراض سبل دفع الجهود الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة.



واختتم حافظ بالإشارة إلى أن اجتماع الخرطوم يأتي استكمالًا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، والتي تعقد بشكل دوري بالتناوب بين عواصم تلك الدول.