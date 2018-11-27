تعليم جنوب سيناء يناقش الاستعدادات للامتحانات وحملة فيروس سى

ناقشت مديرية التربية والتعليم مع مدراء الإدارات التعليمية وموجهي المواد الدراسية والأنشطة برئاسة محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء الاستعداد للامتحانات الفصل الدراسى الاول للشهادات والنقل وبحث تجهيزات المدارس لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكافحة فيروس " سى" داخل المدارس والمسح الشامل للتلاميذ والطلاب.





وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء على ضرورة متابعة تطبيق النظام الجديد للتعليم فى رياض الأطفال " كجى1" وكجى2" والصف الأول الابتدائى وفق دليل المعلم علاوة على تطبيق المحور الأول فى رياض الأطفال" من أكون" مشيرا إلى أن النظام الجديد قائم على بناء الشخصية بطريقة تفاعلية وليست تقليدية، علاوة على الهوايات وصولا لتحديد هدفه.



وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة متابعة تطبيق النظام الجديد للصف الأول الثانوى واستخدام السبورة الذكية وحصص تفاعلية للطلاب، وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصف الأول الثانوي مركزية مطالبا بحصر دقيق لطلاب الصف الأول الثانوى.



وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بإرسال تقرير يومى لغرفة عمليات متابعة الامتحانات بالمديرية. وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة غلق أبواب المدارس أثناء اليومى الدراسى وتسجيل الزائرين فى الوقت المحدد لهم بالرقم القومى والاطمئنان على عدم وجود تلاميذ فى الفصول والحمامات فى وقت المغادرة علاوة على منع بيع الأطعمة غير الصحية والأطعمة ذات الألوان الصناعية فى مقاصف المدارس.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة الاهتمام بالتسجيل الإلكترونى لغياب الطلاب بالصف الثالث الثانوى بكل دقة، وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم تجهيز المدارس لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمسح الشامل لفيروس " سى" والتعاون مع فرق الحملة داخل المدارس.

