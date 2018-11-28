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محافظات

حملات التوعية لحملة 100 مليون صحة تشمل جميع مراكز سيناء

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:11 ص
حملة فيروس سي
حملة فيروس سي
احمد صالح
نجحت حملات التوعوية والدعائية لحث المواطنين على التفاعل مع حملة «100 مليون صحة والتي نظمتها مديرية الصحة بشمال سيناء، من الوصول الي جميع مراكز المحافظة الستة، في (العريش، والشيخ زويد، ورفح، والحسنة، ونخل، وبئر العبد).

قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن فرق التثقيف الصحي تجولت في جميع المناطق من خلال التنسيق مع إدارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف لطرق أبواب جميع المناطق.

أكد الدكتور رمضان إسحق مدير عام الطب الوقائي، أن الحملة تبدأ ضمن محافظات الجولة الثانية أول ديسمبر المقبل، وأن عدد المواطنين المستهدف من الحملة يبلغ 254 ألفا و697 مواطنًا، من بينهم: 113 ألفا و364 مواطنا بمركز العريش، و58 ألفا و433 مواطنا بمركز بئر العبد، و31 ألفا و115 مواطنا بالشيخ زويد، و35 ألفا و117 مواطنا برفح، و13 ألفا و235 مواطنا بالحسنة، و3 آلاف و415 مواطنا بنخل، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف المواطنين من سن 18 إلى 65 عامًا.. واستعرض الدكتور رمضان الخطة التي أعدتها مديرية الصحة والتعامل مع الحملة.

أشار إسحاق إلى وجود 80 فريقًا طبيًا على مستوى المحافظة، موزعة بواقع 30 فريقا في العريش، و29 فريقا في بئر العبد، و8 فرق في الشيخ زويد، و4 فرق في رفح، و5 فرق في الحسنة، و4 فرق في نخل.
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