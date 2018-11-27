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حوادث

السجن 6 سنوات لصاحب مغسلة لاتجاره في المواد المخدرة بالإسكندرية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:09 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أ ش أ
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة صاحب مغسلة بالسجن 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه ؛ عن تهمة الاتجار في المخدرات والاعتداء على نقيب شرطة ودهسه بالسيارة لمنعه من ضبطهما.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود عبدالعاطي مبارك وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي وعبدالعاطى مسعود شعله.

وتعود القضية لعام 2017، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم ثان المنتزه من قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، وبعد التأكد من سلامة التحريات وتقنين الإجراءات تم ضبطهما بعد اشتباكات مع ضباط الدورية، حيث قاما بقيادة سيارة مسرعة وسببا إصابة لأحد ضباط الشرطة أثناء ضبطهما.

أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وتمت إحالة المتهمين للمحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.
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