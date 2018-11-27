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فن

أمير الشناوى: فيلم الكيلو 64 يسلط الضوء على الواقع المرير للزراعة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:12 م
صدى البلد
محمد نبيـل
حصد فيلم "الكيلو 64"، والذى عرض ضمن آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى على إشادة لافتة.

تدور أحداث "الكيلو 64"، حول صيدلي شاب يدفعه طموحه ليبتعد عن مجال دراسته ويتجه لزراعة الصحراء متأثر بروح ثورة يناير، لكن سرعان ما يصطدم طموح هذا الشاب بالواقع.

الكيلو ٦٤ هو الفيلم التسجيلي الوحيد بالمسابقة ، ويحكي قصة وائل الشناوى صاحب الـ٢٤ عاما، حيث قرر البتعاد عن مجال دراسته ، وبروح ثورة يناير والرغبة فى التطور يسلك طريقا مغايرا نحو مستقبل أفضل.

وقد تم تصوير الفيلم على مدار عامي، سجل خللهما قصة جيلي من نفس السرة متمثلة في وائل الشاب الذي حاول أن يعيد إحياء حلم والده الذي حاول خوض غمار التجربة ذاتها قبل ٢٠ عام.

يتحدث مخرج الفيلم أمير الشناوى قائلا : بعدما سجلت سنتي من مغامرة أخي من خلل هذا العمل، استطعت أن أفهم ما مرت به عائلتي في المرة السابقة، لم يعد الكيلو ٦٤ بالنسبة إلي مجرد فيلم تسجيلي يحكي عن مشروع زراعي وحسب، بل هو بمثابة عمل يسلط، الضوء على مشاكل العاملي في قطاع الزراعة، وهو القطاع الذع يعد من أعمدة القتصاد المصري، وتساعد بدورها في دعم
احتياطي النقد الجنبي لصر، ليسلط الضوء على الواقع المرير للزراعة في الدولة التي اخترعت الزراعة.

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