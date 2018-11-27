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حوادث

مصرع عامل إثر سقوطه من أعلى مبنى تحت الإنشاء في الدقهلية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:22 م
اللواء محمد حجى مدير
اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
همت الحسينى
لقى مبيض محارة مصرعه إثر سقوطه من الدور الثامن أثناء عمله بأحد المباني تحت الإنشاء في مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بمصرع محمود حسن سلامه 60 عاما مبيض محاره مقيم ميت الخولى التابعة لمركز منية النصر اثر سقوطه من الدور الثامن أثناء عمله ووقوفه على " احد السقالات حيث اختل توازنه وسثط على الارض ولقى مصرعه فى الحال.

تم نقل الجثة الى مستشفى منية النصر وتحرر محضرا بالواقعة.

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