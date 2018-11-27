محمد حفظي: نسعى للارتقاء بالقاهرة السينمائي لينافس المهرجانات العالمية.. فيديو

قال المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن هناك إقبالا جماهيريا كثيفا على الأفلام الخاصة بالمهرجان.



وتابع "حفظي" خلال تصريحاته الحصرية لبرنامج "كلام البنات" المٌذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن تلك الدورة من المهرجان هي بداية للارتقاء به ليصبح على مستوى المهرجانات العالمية.



وأشار "حفظي" إلى أن كافة العاملين على المهرجان كانوا سينمائيين، حيث أنهم الأفضل في إخراج المهرجان بالشكل المشرف الذي شهدناه.

