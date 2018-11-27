ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محمد حفظي: نسعى للارتقاء بالقاهرة السينمائي لينافس المهرجانات العالمية.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:13 م
المنتج محمد حفظي
المنتج محمد حفظي
ندى فتح الله
قال المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن هناك إقبالا جماهيريا كثيفا على الأفلام الخاصة بالمهرجان.

وتابع "حفظي" خلال تصريحاته الحصرية لبرنامج "كلام البنات" المٌذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن تلك الدورة من المهرجان هي بداية للارتقاء به ليصبح على مستوى المهرجانات العالمية.

وأشار "حفظي" إلى أن كافة العاملين على المهرجان كانوا سينمائيين، حيث أنهم الأفضل في إخراج المهرجان بالشكل المشرف الذي شهدناه.
loading...

ترشيحاتنا

قطار يبتر ساق عامل سقط أمامه في المنصورة

فرج عامر: لا صفقات بين سموحة والأهلي..وهذا مصير باسم مرسي ودونجا

وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة بشأن عودة اللاعب لـ الأهلي

ضبط شخص لارتكابه أفعالا مخلة بالآداب داخل سيارته بالمنصورة

كلاب زعيم كوريا الشمالية تلد في الجنوبية على يد مون وزوجته ..صور

هاني الناظر يوضح آثار استخدام الليزر لإزالة الشعر

علم الإمارات يزين شوارع العاصمة الكورية الجنوبية سيول لهذا السبب

الأوقاف:إيقاف إمام مسجد التوحيد وخصم 15 يوماً لـ 4 قيادات بالعاشر من رمضان

أدمن لعبة PUBG القتالية .. ونفذ مشاهدها على معلمته بالإسكندرية

المقاصة يكشف حقيقة قرب رحيل انطوي وتراوري خلال الانتقالات الشتوية

تفاصيل القمة المصرية السعودية بين الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان

بث مباشر.. اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي بالقاهرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس القومي للمرأة تشهد فعاليات مؤتمر دعم وتمكين المرأة.. صور

عرفات يتفقد جناح وزارة النقل ويوجه بتطوير جميع القطاعات.. صور

النقل والمالية تطلقان مشروع مسارات مواصلات مصر على جوجل.. صور

إزالة 3440 حالة تعد على 250 فدانا.. فيديو وصور

نجوم الفن في عرض الغرب الأبيض بالمسرح الكبير.. صور

فيديو

مدربة المنتخب المصري للملاكمة: محمد علي كلاي قدوتي.. فيديو
محمد حفظي: نسعى للارتقاء بالقاهرة السينمائي لينافس المهرجانات العالمية.. فيديو
شاهد.. لأول مرة كبسولة تتحكم في الألعاب الإلكترونية
طبيب نفسي يوضح الأمراض النفسية المؤدية للانتحار .. فيديو
الملحق الثقافي السعودي الأسبق: مصر نجحت في مكافحة الإرهاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟