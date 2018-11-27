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حوادث

اندلاع حريق بشقة في الدقي والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه.. صور

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:20 م
حريق بشقة في عقار
حريق بشقة في عقار مجاور لبنك عودة بالدقي
ندي حمودة - احمد مهدي
تحاول الآن قوات الحماية المدنية بالجيزة السيطرة علي حريق شب داخل عقار مجاور لأحد البنوك بمنطقة الدقي.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل عقار بميدان الجلاء بمنطقة الدقي وعلي الفور وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وترأس العميد هشام صادق مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة سيارات الإطفاء لإخماد النيران.

وأشار الفحص الأولي بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة إلى أن الحريق اندلع بالعقار رقم 106 المجاور لعدد من البنوك، وتتولي فرق البحث الآن فحص البلاغ وبيان وجود أشخاص داخل الشقة المشتعل بها النيران من عدمه.
اندلاع حريق بشقة في الدقي والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه.. صور
اندلاع حريق بشقة في الدقي والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه.. صور
اندلاع حريق بشقة في الدقي والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه.. صور
اندلاع حريق بشقة في الدقي والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه.. صور
اندلاع حريق بشقة في الدقي والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه.. صور
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