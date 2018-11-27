المشدد 10 سنوات لمحام و 3 آخرين لتزويرهم فى محررات رسمية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدى أحمد مصطفى، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب اليوم الثلاثاء، محاميا و 3 آخرين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية.



صدر الحكم بعضوية المستشارين حسين مسلم وسامح رمزي وسكرتارية صلاح مصطفى وأحمد أبو العلا.



أحالت نيابات شمال الجيزة الكلية في وقت سابق، القضية رقم 1493 لسنة 2013 جنايات العجوزة، كلا من محمد زغلول 37 سنة محام ونهلة محمود وشهرتها أم إسلام ربة منزل وهشام طه 38 سنة سائق وفهد الأمير 25 سنة طالب، لأنهم في غضون عام 2004، قام المتهمين وليسوا من أرباب الوظائف العمومية بارتكاب وآخر متوفي، جريمة التزوير في محررات رسمية منسوب صدورها لمكاتب خدمات حكومية، مكتب تأمينات إمبابة وباب الشعرية.