شقائق الرجال شركاء فى البناء.. محاضرة بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقامت مكتبة الشرطة الفرعية محاضرة بعنوان "شقائق الرجال شركاء فى البناء".



وأشار خلالها أحمد أبو سمرة إلى أن النساء شقائق الرجال في البناء الكوني حتى في الذرة التي هي أساس لهذا البناء، وقد كرَّم الله المرأة باعتبارها إنسانة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثه الصحيح المعبر عن هذه الكلمة الموجزة وكان عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلام فقال "إنما النساء شقائق الرجال" المرأة شقيقة الرجل، ولذلك يجري عليها من الأحكام ما يجري عليه إلا ما اختصت به طبيعتها وذلك بمدرسة رفاعة الطهطاوى بنين.



كما ناقشت مكتبة الطفل بقصر ثقافة السويس كتاب "بنك الأمنيات" تأليف هشام الجبالى، والكتاب معني بفهم عالم ذوى للاحتياجات الخاصة، ويرشد إلي كيفية التعامل معهم بحضور بعض حالات الدمج من مدرسة الإمام الشافعى، وبعض الطلبة بمدرسة خالد بن الوليد للتربية الفكرية.