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حوادث

إعادة طفل مختطف من الإسكندرية بعد بيعه في دمياط.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 07:06 م
صدى البلد
مصطفى الرماح - محمد صبرى
نجحت مديرية أمن الإسكندرية، في إعادة طفل مختطف بالإسكندرية تم بيعه لإحدى الأسر بدمياط من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بمبلغ 60 ألف جنيه.

تعود الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد شريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغا لقسم شرطة ثان المنتزه من "شيرين ا. ا" مُقيمة بمنطقة العصافرة قبلي بدائرة القسم بأنها حال توجهها لأحد الأطباء بصحبة زوجها، 41 سنة، صاحب محل ملابس، تاركة نجليها أحمد، 6 سنوات شقيقه ياسين، 3 سنوات أبنائها من طليقها، بصحبة حارس العقار سكنها خليل "خ. ع"، 27 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة، فوجئت لدى عودتها بحارس العقار يبلغها باختفاء ابنها ياسين أثناء لهوه بالشارع.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بالإسكندرية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الحادث حارس العقار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظرًا لمروره بضائقة مالية، وما تلاحظ له من إهمال والدة الطفل في رعايته وتركه لفترات طويلة، فاختمرت في ذهنه فكرة بيعه تحقيقا للاستفادة المادية، فقام بتصوير الطفل، وعرض صورته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وما أن قوبل عرضه بالقبول من أحد الأشخاص حتى قام بتنفيذ مخططه بأن اختطف الطفل وعرض بيعه مقابل مبلغ 60 ألف جنيه لصاحب مخبز "مقيم بدائرة مركز شرطة الزرقا بدمياط" وزوجته "ربة منزل".

وأرشد الحارس عن المبلغ، وبتكثيف الجهود تم ضبط صاحب المخبز وزوجته، وبمواجهتهما أيدا ما ورد باعترافات المتهم، وأضاف صاحب المخبز أنه نظرًا لعدم قدرته على الإنجاب ورغبته وزوجته في تبنى أحد الأطفال قام بالاتفاق مع المتهم على شراء الطفل، وأرشدا عن الضحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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