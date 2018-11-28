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تعليم

استبعاد مدير مدرسة بالفيوم وإحالة مسئول للتحقيق ..صور

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:31 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
تابع الدكتور محمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم عددا من المدارس ومنها مدرسة برغوث الابتدائية، تفقد الفصول الدراسية وحضر حصة لغة عربية بالصف الثانى الابتدائي للوقوف على المستوى العلمي للتلاميذ. 

شدد عبد الله على إدارة المدرسة بضرورة المتابعة المستمرة للمعلمين بالفصول الدراسية واعتماد وترقيم دفاتر التحضير، والاهتمام بنظافة المدرسة والفصول الدراسية.

وتابع مدرسة خلف الابتدائية التابعة لإدارة سنورس التعليمية، وتفقد جميع الفصول الدراسية بالمدرسة وناقش التلاميذ علميا على السبورة للوقوف على المستوى العلمي ولاحظ تدنى مستوى التلاميذ وعدم انضباط ونظافة المدرسة، وعليه قرر إستبعاد مدير المدرسة فورا وإحالة مسئول القرائية ومسئول الصيانة وعدد من المعلمين والعمال للتحقيق بسبب تدنى المستوى العلمي للتلاميذ وعدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة وعدم نظافة المدرسة والفصول الدراسية.
استبعاد مدير مدرسة بالفيوم وإحالة مسئول للتحقيق ..صور
استبعاد مدير مدرسة بالفيوم وإحالة مسئول للتحقيق ..صور
استبعاد مدير مدرسة بالفيوم وإحالة مسئول للتحقيق ..صور
استبعاد مدير مدرسة بالفيوم وإحالة مسئول للتحقيق ..صور
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