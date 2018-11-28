استبعاد مدير مدرسة بالفيوم وإحالة مسئول للتحقيق ..صور

تابع الدكتور محمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم عددا من المدارس ومنها مدرسة برغوث الابتدائية، تفقد الفصول الدراسية وحضر حصة لغة عربية بالصف الثانى الابتدائي للوقوف على المستوى العلمي للتلاميذ.





شدد عبد الله على إدارة المدرسة بضرورة المتابعة المستمرة للمعلمين بالفصول الدراسية واعتماد وترقيم دفاتر التحضير، والاهتمام بنظافة المدرسة والفصول الدراسية.



