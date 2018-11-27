وزير الري يبحث مع نظيره الكيني سبل التعاون المشترك بين البلدين.. صور

التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مع وزراء المياه والصرف الصحي والزراعة والري والحكم المحلي بكينيا، على هامش مشاركته في مؤتمر استدامة الاقتصاد الأزرق، المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي.



وتناولت اللقاءات تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، ومتابعة المشروعات المشتركة واتفاقيات التعاون، التي يتم تنفيذها بين مصر وكينيا، وكذلك موقف مشروع الممر الملاحي وأهميته في التكامل مع مشروع "لابست" وهو ممر التنمية الذي يربط شرق أفريقيا بغربها، والممر الملاحي الذي يربط البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا.



وأسفرت هذه اللقاءات الوزارية عن الاتفاق علي تبادل الخبرات في مجالات الزراعة والري ومعالجة مياه الصرف الصحي والإدارة المحلية.



وأكد عبد العاطي في تصريح لـ صدى البلد، على مشاركة مصر في المؤتمر في وفد برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية، ويبحث المؤتمر تعبئة الأطراف المعنية حول كيفية الاستفادة من موارد البحار والبحيرات والأنهار، التي يطلق عليها عادة الاقتصاد الأزرق.



جدير بالذكر أن وزير الري يشارك في مؤتمر الاقتصاد الأزرق في كينيا، بمشاركة 6000 مندوب، والذي بدأ أمس ويستمر على مدار ثلاثة أيام، لبحث طرق الاستفادة من الموارد المائية للتنمية المحلية ويبحث المؤتمر أجندة 2030 للتنمية المستدامة، على التقنيات والابتكارات الجديدة للمحيطات والبحار والبحيرات والأنهار، والتحديات التي تطرحها هذه الموارد والفرص الهائلة التي تقدمها للبشرية.



ويتضمن المؤتمر محاور أساسية حول الاستدامة، وتغير المناخ، ومراقبة التلوث والإنتاج، والنمو الاقتصادي المتسارع، والتشغيل والتقليص من الفقر، كما سيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الفرعية المتعلقة بالنقل والاتصال العالمي، والتشغيل وخلق فرص الشغل والقضاء على الفقر، والمدن، والترفيه السياحي والاقتصاد الأزرق، والطاقة، والموارد المعدنية والتنمية المستدامة، وتدبير الحياة البحرية والحفاظ عليها، والحفاظ على النشاط الاقتصادي المستدام، والعمل من أجل حماية المناخ والفلاحة والمحيطات.



كما تناقش الجلسات العامة والورشات سبل بلورة نموذج تنموي مستدام يربط بين مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تمارس داخل المناطق البحرية والساحلية، بما يسمح بتحسين ظروف وشروط عيش ساكنة هذه المناطق وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على البيئة.