رئيس مركز أبو قرقاص: إزالة العقار المتصدع وتوفير مسكن لقاطنيه

أعلن العميد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا، أن الوحدة المحلية تلقت إخطارا بتصدع 3 منازل بقرية منهرى التابعة للمركز وعلى الفور تم إيفاد لجنة هندسية للمعاينة.



جاء ذلك فى رده على ما نشر بصدى البلد بعنوان " كارثة فى أبو قرقاص منازل آيلة للسقوط وأسر مشردة".



وتبين تصدع 3 منازل بينهم منزل فى حالة خطرة وتصدع شديد بينما المنزلين الآخرين بهما تصدعات وشروخ طفيفة، وتم إخلاء المنزل إداريًا وتم إبلاغ أجهزة الشرطة وتم عمل كردون أمني حول المنزل المتصدع حفاظا على حياة المواطنين كما صدر قرار لجنة المنشآت بإزالة العقار لخطورته الداهمة على المواطنين.



واوضح "صلاح"، قيام احد الاديرة بالمنطقة بتوفير منزل للاسرة المتضررة بينما الأسرتين الأخريين لم يتم إخلاء منزليهما، وقال:"لا يوجد لدينا بالمركز وحدات سكنية خالية فى عمارات الأولى بالرعاية، ولكن من الممكن أن يتم إيواء الأسرة المتضررة بإحدى المدارس أو بمركز شباب".



كان أهالي قرية منهرى بابوقرقاص قد أرسلوا عدة شكاوى واستغاثات لتصدع منازله بسبب انفجار ماسورة مياه بالمنطقة.