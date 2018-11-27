ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس مركز أبو قرقاص: إزالة العقار المتصدع وتوفير مسكن لقاطنيه

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 07:07 م
العميد محمد صلاح
العميد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص
ايمن رياض
أعلن العميد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا، أن الوحدة المحلية تلقت إخطارا بتصدع 3 منازل بقرية منهرى التابعة للمركز وعلى الفور تم إيفاد لجنة هندسية للمعاينة.

جاء ذلك فى رده على ما نشر بصدى البلد بعنوان " كارثة فى أبو قرقاص منازل آيلة للسقوط وأسر مشردة".

وتبين تصدع 3 منازل بينهم منزل فى حالة خطرة وتصدع شديد بينما المنزلين الآخرين بهما تصدعات وشروخ طفيفة، وتم إخلاء المنزل إداريًا وتم إبلاغ أجهزة الشرطة وتم عمل كردون أمني حول المنزل المتصدع حفاظا على حياة المواطنين كما صدر قرار لجنة المنشآت بإزالة العقار لخطورته الداهمة على المواطنين. 

واوضح "صلاح"، قيام احد الاديرة بالمنطقة بتوفير منزل للاسرة المتضررة بينما الأسرتين الأخريين لم يتم إخلاء منزليهما، وقال:"لا يوجد لدينا بالمركز وحدات سكنية خالية فى عمارات الأولى بالرعاية، ولكن من الممكن أن يتم إيواء الأسرة المتضررة بإحدى المدارس أو بمركز شباب".

كان أهالي قرية منهرى بابوقرقاص قد أرسلوا عدة شكاوى واستغاثات لتصدع منازله بسبب انفجار ماسورة مياه بالمنطقة.
loading...

ترشيحاتنا

مصر والسعودية تتفقان على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية ..صور

رئيس مجلس النواب لنائب: أنت جبت جوان كتيير

تطورات جديدة في التحقيق مع مهدى عبيد وسيكازوى بسبب الأهلى والترجى

أول رد فعل لـ جنش بعد أدائه الرائع أمام الجونة

زينة يازجي تغازل زوجها عابد فهد على الهواء.. فيديو

ولي العهد السعودي يصل إلى تونس.. فيديو

ظهر السرير على الحيطة.. صيحة جديدة تسيطر على موضة 2019

خاف من بطش الأهالي.. فسقط جثة من أعلى السطح

ميدو يكشف سر تصدر الزمالك ترتيب الدوري الممتاز

الغرف التجارية: اختفاء١٢٠ دواء من السوق والصناعة تعانى من الاحتكار

شاهد.. المصريون يرحبون بـ محمد بن سلمان بطريقة خاصة

بورصة الدواجن.. انخفاض أسعار الفراخ البيضاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل زفاف خاص جدا.. العروس فقدت بصرها والمعازيم يتضامنون بطريقة إنسانية.. صور

تعرف على نتائج الجولة الثانية لدوري مراكز الشباب.. صور

ظهر السرير على الحيطة.. صيحة جديدة تسيطر على موضة 2019

رئيس القومي للمرأة تشهد فعاليات مؤتمر دعم وتمكين المرأة.. صور

عرفات يتفقد جناح وزارة النقل ويوجه بتطوير جميع القطاعات.. صور

فيديو

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى بولي العهد السعودي
الغمراوي يشدد على أهمية الحوار والتشاور بين مصر والسعودية.. فيديو
زينة يازجي تغازل زوجها عابد فهد على الهواء.. فيديو
نيفين جامع: ضخ 4.1 مليار جنيه لتوفير 300 ألف فرصة عمل .. فيديو
مجلس الوزراء: سكن كريم يستهدف بعض المستفيدين من تكافل وكرامة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟