خالد الجندى: الرئيس السيسى يرثى ميثاق الأخلاق.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعا ويدعو إلى تفعيل ميثاق الأخلاق الذى تعلمناه من الإيمان بأديان السماء، ويظهر الأديان فى صورة التراحم والسلام الذى نرجو أن يعمان العالم.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "تحية إلى الرئيس السيسى، على هذا المنهج الذى يدعو فيه إلى أن نكون متخلقين بأخلاق النبى محمد صلى الله عليه وسلم".



وأشاد الجندى، بمواقف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قائلا: "يمثل بحق رمزا للعلم والوسطية والاعتدال، رغم أنف الحاقدين".