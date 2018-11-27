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فن

مي حريري: أربع سنوات على رحيل الصبوحة وشمسها ما بتنطفي

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 07:04 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية مي حريري، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة برفقة الفنانة الكبيرة صباح، في الذكرى الرابعة لرحيل الشحرورة.

وعلقت "مي" على الصورة قائلة: "4 سنوات مروا على رحيل الصبوحة وشمسها ما بتنطفي، هي رمز من رموز لبنان، ولن يأتي مثلها أبدا، الذكرى الرابعة لرحيل صباح".

جدير بالذكر أن الشحرورة رحلت عن عالمنا يوم 26 نوفمبر 2014، عن عمر يناهز 87 عاما، بعدما أثرت الساحة الفنية بباقة من أشهر الأفلام والأغاني، أبرزها "الزمن دوار"، "ساعات ساعات"، "زي العسل"، "حسونة"، "سلم علي"، وغيرها.
مي حريري: أربع سنوات على رحيل الصبوحة وشمسها ما بتنطفي
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