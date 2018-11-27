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محافظات

محافظ مطروح يبحث مع مدير جهاز المشروعات المتوسطة توفير مشروعات للشباب

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 07:09 م
اللواء مجدى الغرابلي
اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح
ايمن محمود
أكد اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح أهمية دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، فى تيسير حصول الشباب على قروض ومنح تساهم فى إيجاد مورد رزق لهم، بالإضافة إلى تنفيذ دورات تأهيلية للإستفادة منها في إقامة مشروعات حقيقية تخلق فرص عمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة.

وأضاف خلال اللقاء ومسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمديريات والإدارات المعنية بمحافظة مطروح إلى دور الجهاز في المساهمة فى مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية ودفع عجلة الاقتصاد والحد من مشكلة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، مطالبا بضرورة العمل على تغيير فكر وقناعة الشباب نحو العمل والاتجاه للعمل بالقطاع الخاص.

وطالب محافظ مطروح بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بتوفير مزيد من فرص العمل للشباب خاصة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
محافظ مطروح يبحث مع مدير جهاز المشروعات المتوسطة توفير مشروعات للشباب
محافظ مطروح يبحث مع مدير جهاز المشروعات المتوسطة توفير مشروعات للشباب
محافظ مطروح يبحث مع مدير جهاز المشروعات المتوسطة توفير مشروعات للشباب
محافظ مطروح يبحث مع مدير جهاز المشروعات المتوسطة توفير مشروعات للشباب
محافظ مطروح يبحث مع مدير جهاز المشروعات المتوسطة توفير مشروعات للشباب
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