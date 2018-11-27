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محافظات

وزير التموين: الرئيس السيسي يدعم إقامة المناطق اللوجيستية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 07:03 م
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
محمد الطحاوي
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقامة المناطق اللوجيستية والتجارية لدفع عجلة الاقتصاد القومي وللحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب.

وأضاف وزير التموين أن رئيس الوزراء قام بتوفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة مثل هذه المشروعات الإستثمارية الضخمة وطرحها أمام المستثمرين بحق الانتفاع.

كما قدم وزير التموين الشكر للمحافظين لتعاونهم الجاد مع الوزارة في توفير الأراضي اللازمة لإقامة المناطق اللوجيستية الهامة والتي تُحدث تنمية حقيقية لكل إقليم.

جاء ذلك خلال قيام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بوضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع العروبة " سكاي لاين " بمدينة الزقازيق بإقامة منطقة تجارية وترفيهية وسكنية متكاملة، بحضور الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق والدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، والمهندس حازم الديب الرئيس التنفيذي لمجموعة العروبة مصر، ومستر جون لوك ممثل كارفور.
وزير التموين: الرئيس السيسي يدعم إقامة المناطق اللوجيستية
وزير التموين: الرئيس السيسي يدعم إقامة المناطق اللوجيستية
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