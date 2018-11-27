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محمد فايز: أنياب الدولة تحافظ على أمنها

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:51 م
الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات
حسام الحارتي
أكد الدكتور محمد فايز فرحات ، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ،أنه لابد من وجود أنياب لدي أي دولة للحفاظ على أمنها وشعبها ، موضحا ان ما تفعله قوات الأمن الفرنسية ضد مثيري الشعب للحفاظ على أمنها .

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج " صالة التحرير " ، المذاع عبر فضائية " صدي البلد " ،أن الجيش الحر كان أحد أذرع تركيا ، داخل سوريا مؤكدا انه يجب علي المجتمعات أن تعي المخاطر التي تحيط بها .

وأوضح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية ، أن تركيا استطاعت أن تحتل جزءا كبيرا من الدولة السورية من خلال قوات الجيش الحر .
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