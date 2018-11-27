محمد فايز: أنياب الدولة تحافظ على أمنها

أكد الدكتور محمد فايز فرحات ، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ،أنه لابد من وجود أنياب لدي أي دولة للحفاظ على أمنها وشعبها ، موضحا ان ما تفعله قوات الأمن الفرنسية ضد مثيري الشعب للحفاظ على أمنها .



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج " صالة التحرير " ، المذاع عبر فضائية " صدي البلد " ،أن الجيش الحر كان أحد أذرع تركيا ، داخل سوريا مؤكدا انه يجب علي المجتمعات أن تعي المخاطر التي تحيط بها .



وأوضح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية ، أن تركيا استطاعت أن تحتل جزءا كبيرا من الدولة السورية من خلال قوات الجيش الحر .