الغمراوي يشدد على أهمية الحوار والتشاور بين مصر والسعودية.. فيديو

قال أحمد الغمراوي، السفير المصري الأسبق بالمملكة العربية السعودية، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لمصر في غاية الأهمية، في ظل الحاجة إلى استمرار التشاور بين البلدين.



وتابع "الغمراوي" خلال تصريحاته لفضائية "الإخبارية السعودية" أن المؤامرات على الأمة العربية في أشدها، ولذلك فان الحوار والتشاور بين مصر والسعودية في هذا التوقيت يعد ضروريًا بحكم خبرة الجانبين وعملهما من أجل المصلحة العربية العليا.



يذكر أن تلك الزيارة لولي العهد السعودي هي الثانية لمصر خلال العام الحالي.

