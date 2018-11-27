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أخبار العالم

الكويت وبريطانيا تبحثان التعاون العسكري

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:49 م
صدى البلد
أ ش أ
بحث رئیس الأركان العامة للجیش الكویتي الفریق الركن محمد الخضر الیوم /الثلاثاء/ مع مستشار الدفاع الأول البریطاني لشؤون الشرق الأوسط الفریق السیر جون لوریمیر، والوفد المرافق له، الموضوعات ذات الاھتمام المشترك.

وذكرت رئاسة الأركان الكویتية - في بیان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أنه جرى - خلال اللقاء - تبادل الأحادیث الودیة ومناقشة أھم الأمور والموضوعات ذات الاھتمام المشترك لاسیما المتعلقة بالجوانب العسكریة.
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