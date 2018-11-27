جيلان جبر: قطر وتركيا بينهما مصالح مشتركة لإحباط الشعوب العربية

قالت الكاتبة الصحفية جيلان جبر، إن هناك محاولات كثيرة لزيادة الغضب والإحباط لدى الشعوب العربية داخل المنطقة.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج " صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية " صدى البلد"، أن هناك مصالح مشتركة بين دولتي قطر وتركيا ، تهدف إلى إسقاط الدول العربية.



وأوضحت أن هناك مصالح مشتركة بين كل من الدولة المصرية والسعودية والإمارات والبحرين تحت شعار التحالف العربي المشترك، من أجل مواجهة ذلك التطرف والإحباط الذي يسعى إلى إسقاط تلك الدول.

