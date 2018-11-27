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أخبار العالم

مصدر امني عراقي: عودة عناصر داعش في ثلاث مناطق بالموصل

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 07:02 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء عودة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من جديد في ثلاث مناطق بالموصل.

وقال المصدر- في تصريح أوردته قناة "الإخبارية" العراقية إن هناك معلومات تفيد بأن عناصر "داعش" عادوا مجددا لممارسة نشاطهم الإجرامي في مناطق الحضر وحمام العليل والبعاج بمدينة الموصل.

ودعا المصدر القوات الأمنية إلى توحيد جهودها لمواجهة هذه الخلايا الإرهابية والتي تتحرك بدعم من خلايا نائمة تحاول إعادة المدينة لنقطة البداية.
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