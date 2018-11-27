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رياضة

ثلاثي الأهلي يؤازرون الفريق من المدرجات أمام المقاولون

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:55 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
حرص الثلاثي مؤمن زكريا ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواجد في مقصورة استاد السلام لدعم الفريق قبل مباراة المقاولون العرب.

وكان محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق، قد استبعد الثلاثي من قائمة فريقه للمباراة.

ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب في السابعة مساءً ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
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