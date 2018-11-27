مرجان يرد على تصريحات عامر حسين حول منع جماهير الأهلي من حضور مباراة المقاولون

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي في تصريحاته لراديو أون سبورت اف ام أن هناك علامات استفهام كبيرة فيما يحدث ضد النادي بعد رفض ختم تذاكر مباراة المقاولون العرب على ملعب السلام وأضاف في حديثه ردا على تصريحات عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن المسئولين يجب أن يدركوا حقيقة حديثهم ومسئوليتهم تجاه الدولة.



وقال إن هناك صورة مغلوطة تجاه الأهلي من جانب المسئولين في الدولة والأمن وأن النادي يرفض دعاوي الجماهير للمباريات ويتمسك بحقه في بيع التذاكر لجمهور أسوة بما يحدث لجماهير أندية الدوري خاصة أن النادي التزم بما حدث من اجتماع وزير الشباب لعودة الجماهير وفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها.



وأشار مرجان أن هناك اجتماعا غدا الأربعاء يجمع بين نائب رئيس النادي وأمين الصندوق في وزارة الداخلية لتحديد المسئوليات بخصوص تذاكر المباريات مشيرا إلا أن الأهلي له معايير واضحة بخصوص بيع التذاكر أون لاين عبر موقعه وأن مايحدث غير مفهوم وكلام غير مسئوول من بعض المسئولين في اتحاد الكرة مؤكدا في الوقت نفسه على أن الأهلي له جمهوره ولن يرضى بما يحدث وأن الإدارة تلتزم الصمت لحل الأمر مع المسئولين في الأمن .



وردا على تصريحات عصام عبدالمنعم رئيس اتحاد الكرة السابق أشار مرجان أن ملف الكرة لا يدار بعشوائية مثلما وصفه وأن خسارة بطولتين ليس نهاية المطاف والأهلي يدار باحترافية وملف الكرة من ضمن أولويات المجلس الحالي وهناك جدول أعمال سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة.