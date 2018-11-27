ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مرجان يرد على تصريحات عامر حسين حول منع جماهير الأهلي من حضور مباراة المقاولون

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 07:07 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي في تصريحاته لراديو أون سبورت اف ام  أن هناك علامات استفهام كبيرة فيما يحدث ضد النادي بعد رفض ختم تذاكر مباراة المقاولون العرب على ملعب السلام وأضاف في حديثه ردا على تصريحات عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن المسئولين يجب أن يدركوا حقيقة حديثهم ومسئوليتهم تجاه الدولة.

وقال إن هناك صورة مغلوطة تجاه الأهلي من جانب المسئولين في الدولة والأمن وأن النادي يرفض دعاوي الجماهير للمباريات ويتمسك بحقه في بيع التذاكر لجمهور أسوة بما يحدث لجماهير أندية الدوري خاصة أن النادي التزم بما حدث من اجتماع وزير الشباب لعودة الجماهير وفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها.

وأشار مرجان أن هناك اجتماعا غدا الأربعاء يجمع بين نائب رئيس النادي وأمين الصندوق في وزارة الداخلية لتحديد المسئوليات بخصوص تذاكر المباريات مشيرا إلا أن الأهلي له معايير واضحة بخصوص بيع التذاكر أون لاين عبر موقعه وأن مايحدث غير مفهوم وكلام غير مسئوول من بعض المسئولين في اتحاد الكرة مؤكدا في الوقت نفسه على أن الأهلي له جمهوره ولن يرضى بما يحدث وأن الإدارة تلتزم الصمت لحل الأمر مع المسئولين في الأمن .

وردا على تصريحات عصام عبدالمنعم رئيس اتحاد الكرة السابق أشار مرجان أن ملف الكرة لا يدار بعشوائية مثلما وصفه وأن خسارة بطولتين ليس نهاية المطاف والأهلي يدار باحترافية وملف الكرة من ضمن أولويات المجلس الحالي وهناك جدول أعمال سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة.
loading...

ترشيحاتنا

مصر والسعودية تتفقان على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية ..صور

الجونة يكثف مفاوضاته مع حسام غالي لتولي منصب مدير الكرة

إنيستا يحكي عن معاناته مع الاكتئاب .. وتأثير مورينيو على الكرة الإسبانية

الآثار تنفى إضاءة الأهرامات بالعلم السعودى

ولي العهد السعودي يغادر القاهرة.. والرئيس السيسى يودعه بالمطار

إصابة صلاح محسن في الدقائق الأولى من مباراة الأهلي والمقاولون

خالد بيومى يحفز لاعبى الأهلى قبل لقاء المقاولون: كبير الكرة المصرية

زينة يازجي تغازل زوجها عابد فهد على الهواء.. فيديو

تعليق صادم لـ خالد بيومي عن مدربي فرق الدوري الممتاز

ننشر تفاصيل مشروع دعم تطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر

ميدو يكشف سر تصدر الزمالك ترتيب الدوري الممتاز

تشييع جثمان الفنان عادل أمين.. والفنانون غياب.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل زفاف خاص جدا.. العروس فقدت بصرها والمعازيم يتضامنون بطريقة إنسانية.. صور

تعرف على نتائج الجولة الثانية لدوري مراكز الشباب.. صور

ظهر السرير على الحيطة.. صيحة جديدة تسيطر على موضة 2019

رئيس القومي للمرأة تشهد فعاليات مؤتمر دعم وتمكين المرأة.. صور

عرفات يتفقد جناح وزارة النقل ويوجه بتطوير جميع القطاعات.. صور

فيديو

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى بولي العهد السعودي
الغمراوي يشدد على أهمية الحوار والتشاور بين مصر والسعودية.. فيديو
زينة يازجي تغازل زوجها عابد فهد على الهواء.. فيديو
نيفين جامع: ضخ 4.1 مليار جنيه لتوفير 300 ألف فرصة عمل .. فيديو
مجلس الوزراء: سكن كريم يستهدف بعض المستفيدين من تكافل وكرامة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟