محمد فايز: تركيا احتلت جزءا من سوريا بسبب أحداث 2011

قال الدكتور محمد فايز، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الدعم التركي لبعض التنظيمات المتطرفة بسوريا أدى إلى احتلال أنقرة لجزء من الأراضي السورية.



وتابع فايز خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «لولا ما حدث في 2011 بسوريا ما احتلت تركيا جزءا من الأراضي السورية».



ومن جانبها قالت الكاتبة الصحفية جيلان جبر، إن أحداث 2011 في سوريا تسببت في دخول عدد من الأطراف الأجنبية إلى البلاد بينها روسيا والحرس الثوري الإيراني وتركيا، مؤكدة أن الشعب السوري هو الذي يدفع ثمن الأزمة حتى الآن.