محافظة القاهرة تعقد اجتماع المجلس التنفيذي .. اليوم



تعقد محافظة القاهرة اليوم، الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.



ومن المقرر أن يناقش الإجتماع أمور المحافظة ومشكلاتها وانجازاتها خاصة المشروعات التى تقوم عليها العاصمة خلال الفترة الماضية وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.



ومن المقرر أن يحضر الاجتماع المهندس ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية واللواء أحمد فؤاد للمنطقة الجنوبية ، واللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة ومديري المديريات بالمحافظة مع رؤساء الأحياء ولفيف من قيادات المحافظة.