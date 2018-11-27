دراسة: مناخ الأعمال له تأثير مباشر على إنتاجية وربحية المنشآت الصناعية في مصر

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثانية من سيمينار شباب الباحثين ضمن الفعاليات العلمية للمعهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2018، بحضور عدد من أساتذة معهد التخطيط القومي وأعضاء الهيئة العلمية المعاونة.



وتناول المتحدث إسلام محمد محمود خليل المعيد بمركز التنمية الإقليمية، ورقة مستخلصة من رسالة الماجستير الخاصة به في السياسة الصناعية من جامعة جوهانسبرج جنوب إفريقيا حول موضوع مناخ الأعمال وأداء الشركات في قطاع الصناعة كما في العرض التقديمي المرفق.



وقال إسلام خليل إن القطاع الصناعي يعاني من معوقات بيئة الأعمال وتستهدف هذه الدراسة قياس أثر عدد من المعوقات الأساسية على أداء المنشآت الصناعية في مصر – وهى كفاءة الوصول للتمويل، كفاءة البنية التحتية، الفساد ومعدلات جريمة، مدى الاستقرار السياسي، معايير الحوكمة ومدى كفاءة النظام البيروقراطي وذلك باستخدام بيانات عينة كبيرة تم تجميع بياناتها من خلال مسح أجراه البنك الدولي عن بيئة الأعمال في مصر خلال الفترة من 2008 إلى 2016.



وأضاف خليل، أنه تم تطبيق أساليب التحليل القياسي وتوصلت الدراسة الى التأكيد على أهمية مناخ الأعمال في التأثير المباشر على إنتاجية وربحية المنشآت الصناعية في مصر، حيث أشارت النتائج إلى أهمية عوامل الوصول لرأس المال، والاستقرار السياسي، وكفاءة البنية التحتية وارتباط تقليل مشكلاتها بتحسن أداء المنشآت الصناعية.