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محافظات

استمرار فعاليات القافلة الطبية بقرية نامول بطوخ لليوم الثاني

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:26 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
إبراهيم الهوارى
تواصل القافلة الطبية التى نظمتها مديرية الصحة بالقليوبية لليوم الثانى على التوالى أعمالها بقرية نامول بمركز طوخ للكشف على الأهالى وصرف العلاج لهم بالمجان. 

وقال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية انتهى من خطة العمل للقوافل خلال شهر نوفمبر الجارى لتغطية كافة أنحاء المحافظة والمناطق النائية.

وأشار وكيل الوزارة فى تصريح لـ "صدى البلد" إلى أن إجمالى القوافل الجارى تنفيذها هذا الشهر عددهم 6 قوافل طبية شاملة، مشيرا الى أن المديرية تنظم حاليًا قافلة طبية بقرية نامول بطوخ والتى من المقرر أن تضم تخصصات "الباطنة، والأطفال، والنساء، والجراحة، والجلدية".
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