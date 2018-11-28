استمرار فعاليات القافلة الطبية بقرية نامول بطوخ لليوم الثاني

تواصل القافلة الطبية التى نظمتها مديرية الصحة بالقليوبية لليوم الثانى على التوالى أعمالها بقرية نامول بمركز طوخ للكشف على الأهالى وصرف العلاج لهم بالمجان.





وقال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية انتهى من خطة العمل للقوافل خلال شهر نوفمبر الجارى لتغطية كافة أنحاء المحافظة والمناطق النائية.



