اكتشف الفرق بين الحقن المجهرى وأطفال الأنابيب

قال الدكتور مصطفى فؤاد، استشارى الحقن المجهرى والإجهاض المتكرر، فى السنوات الأخيرة ظهرت عدة حلول للعقم وتأخر الإنجاب عند السيدات والرجال أشهرها أطفال الأنابيب والحقن المجهرى.



وأوضح "مصطفى" أن بعض الناس يعتقدون أن مايعرف باسم عملية إنجاب أطفال الأنابيب هى ذاتها عملية الحقن المجهرى لكن هذا غير صحيح، وتوجد عدة اختلافات بينهما أبرزها:



أطفال الأنابيب

عبارة عن عملية سحب البويضات ثم وضع كل بويضة في أنبوب اختبار مع مجموعة من الحيوانات المنوية وتترك حتى ينجح أحد الحيوانات فى اختراق البويضة.



الحقن المجهرى

فيتم فيها سحب البويضات ثم حقن البويضة بحيوان منوى تحت المايكروسكوب وبالتالى ترتفع نسبه نجاح الحقن المجهرى 40 بالمئة عن أطفال الأنابيب.