ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

اكتشف الفرق بين الحقن المجهرى وأطفال الأنابيب

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:40 م
اكتشف الفرق بين الحقن
اكتشف الفرق بين الحقن المجهرى وأطفال الأنابيب
اسماء محمد
قال الدكتور مصطفى فؤاد، استشارى الحقن المجهرى والإجهاض المتكرر، فى السنوات الأخيرة ظهرت عدة حلول للعقم وتأخر الإنجاب عند السيدات والرجال أشهرها أطفال الأنابيب والحقن المجهرى.

وأوضح "مصطفى" أن بعض الناس يعتقدون أن مايعرف باسم عملية إنجاب أطفال الأنابيب هى ذاتها عملية الحقن المجهرى لكن هذا غير صحيح، وتوجد عدة اختلافات بينهما أبرزها:

أطفال الأنابيب
عبارة عن عملية سحب البويضات ثم وضع كل بويضة في أنبوب اختبار مع مجموعة من الحيوانات المنوية وتترك حتى ينجح أحد الحيوانات فى اختراق البويضة.

الحقن المجهرى
فيتم فيها سحب البويضات ثم حقن البويضة بحيوان منوى تحت المايكروسكوب وبالتالى ترتفع نسبه نجاح الحقن المجهرى 40 بالمئة عن أطفال الأنابيب.
loading...

ترشيحاتنا

أول رد فعل لـ جنش بعد أدائه الرائع أمام الجونة

نهارك سعيد.. مشروع نعمة ومي لبيع سندوتشات الإفطار برسالة صباحية.. صور

حرب شوارع في مباراة البلاستيك والسكة الحديد والحكم يلغي المباراة

مواصلات مصر تكشف مسارات أتوبيسات الشركة على تطبيق جوجل.. فيديو

أخ يقتل شقيقه.. جريمة تشعل الشائعات فى المرج.. صور

ذئاب المقاولون العرب تلتهم الأهلى بهدف نظيف فى الدوري الممتاز.. فيديو

قطار يبتر ساق عامل سقط أمامه في المنصورة

إصابة صلاح محسن في الدقائق الأولى من مباراة الأهلي والمقاولون

تفاصيل كشف أثري جديد بدهشور..دفنات داخلها توابيت حجرية ومومياوات ملفوفة بكارتوناح ملون..صور

باهر المحمدي يثير أزمة في الإسماعيلي قبل مواجهة بطل بوروندي

المقاصة يكشف حقيقة قرب رحيل انطوي وتراوري خلال الانتقالات الشتوية

رئيس مجلس النواب لنائب: أنت جبت جوان كتيير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كفر الشيخ زاخرة بالثروات المعدنية.. تمتلك 250 مليون طن من الرمال السوداء.. ومشروع عملاق لفصل المعادن واستثمارها على مساحة 100 فدان بالبرلس.. صور

وصول السفينة أمان للسويس استعدادا لدخول الممر الملاحي للقناة

نهارك سعيد.. مشروع نعمة ومي لبيع سندوتشات الإفطار برسالة صباحية.. صور

تفاصيل كشف أثري جديد بدهشور..دفنات داخلها توابيت حجرية ومومياوات ملفوفة بكارتوناح ملون..صور

حفل زفاف خاص جدا.. العروس فقدت بصرها والمعازيم يتضامنون بطريقة إنسانية.. صور

فيديو

طه إسماعيل باكيا: أنا حزين على الأهلي.. فيديو
أحمد موسى: ماكرون وصف مخربي فرنسا بالبلطجية والهمج.. فيديو
شاهد.. استقبال شعبي حافل لـ ولي العهد السعودي
أحمد موسى: قطر تدخل مرحلة خطيرة في علاقتها مع الدول العربية .. فيديو
شاهد .. حيلة تميم للاحتفاظ بكرسي الحكم في قطر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟