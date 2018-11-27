بدء احتفالية صيادلة الشرقية بيوم الصيدلي بحضور النقيب العام والمحافظ

بدأت، منذ قليل، احتفالية نقابة الصيادلة بالشرقية، بيوم الصيدلى المثالى، برعاية الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب.



جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب الصيادلة بالشرقية، وأعضاء مجلس النقابة والدكتور عبد الله الطحاوي، الأمين العام لنقابة صيادلة الشرقيه، والدكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحة بالشرقية، وحامد هليبة، السكرتير العام المساعد بمحافظه الشرقية، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار محافظ الشرقيه للمشروعات، والدكتور حسين الجندي السكرتير العام لمحافظة الشرقية، والدكتور ماهر الدمياطي رئيس جامعة الزقازيق ومحافظ دمياط الأسبق، والدكتور عبد الحكيم نور الدين، نائب رئيس جامعه الزقازيق، والدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور محمد بركه عميد كليه الصيدلة جامعه الزقازيق والدكتور جمال سلامة، مدير هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، والدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيادلة، وانياس رأفت، مدير عام مستشفيات الطلبة.



بدأت الفعاليات بالوقوف دقيقة حداد على شهداء المهنة والوطن ثم تلاوة آيات القرآن الكريم.



ومن المنتظر ان يتم تكريم عدد كبير من الصيادلة الحاصلين على الماجستير والدكتوراه والمعاشات.