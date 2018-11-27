وزير التجارة والصناعة يكشف أمام البرلمان حقيقة إعفاء الخشب التركي من الجمارك.. ورئيس النواب يسأل: لماذا لا تسارع الحكومة الخطى مثل الرئيس؟ ويؤكد: نتعاون مع الحكومة ولا ننافسها

علي عبد العال: هناك فجوة بين توصيات الرئيس وتحركات الحكومة

عمرو نصار من البرلمان:

نبحث مع وزارة الزراعة استزراع القطن قصير التيلة

مصانع كبيرة توقفت بسبب الأحداث السياسية

السجيني: الأدوات الرقابية للبرلمان تتم بشكل فعال

ناقش مجلس النواب العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بحضور عمرو نصار، وزير الصناعة، والذي تحدث بدوره عن عدد من الملفات التي تخص الصناعة المصرية، وآليات نهضة المصانع مرة أخرى.حيث قال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، إنه لم يصدر قرارا بإعفاء الخشب التركي من الجمارك لكن هناك اتفاقية حرة موقعة بين البلدين يتم من خلالها تصدير المنتجات واستيرادها بدون جمارك من خلال ضوابط.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة على عبد العال، اليوم الثلاثاء، ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول والذى تساءل فيه عن سبب إعفاء الخشب التركى من الجمرك تماما فى حين أن مصانع تقوم بإنتاجه مثل المتواجد فى دشنا بنجع حمادى من قصب السكر، وما ترتب على القرارات من كميات مخزنة من ذلك الخشب، متسائلا: هل نشجع ذلك على حساب المتتج المحلي.وأضاف الوزير أنه جار حاليا مراجعة بنود اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا من خلال والميزان التجارى بين البلدين حتى لا يتم اتخاذ أى قرار متسرع قد يضر مصر، مشددا على أن صناعة الأثاث من الصناعات المهمة جدا التى تركز عليها الحكومة للنهوض بها خلال الفترة المقبلة.وبخصوص إعفاء السكر المستورد من الجمارك، قال الوزير إنه تم اتخاذ قرار برفع الرسوم على صادرات السكر لفترة محددة كان بها مخزون عال منه داخل مصر كما ارتفعت البورصة فى الخارج وكان لابد من إحداث توازن، والأمر يناقش طوال الوقت مع وزير التموين.وردا على طلبات إحاطة عن إجراءات تنمية الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتطوير المنتج المحلي للحد من الاستيراد، قال إنه جارى التنسيق مع وزارة الزراعة لاستزراع القطن قصير التيلة لأهميته فى صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة.وأضاف وزير الصناعة، أن قطاع الملابس الجاهزة هو الأهم لما به من فرص تنافسية وتصديرية كبرى، وإن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتقوم تلك الصناعة مرة أخرى بكل الطرق سواء عبر الاستثمارات أو الماكينات أو الالآت.وفى سياق آخر، لفت الوزير إلى تهديد "المصانع تحت السلم" الصناعة، موضحا أن وزارته تتواصل مع وزارة البترول بشأن أسعار الغاز للمصانع حتى لا يكون معوق للصناعة عبر التكلفة العالية له وبالتالي يكبل الأيادى فى الصناعة ويخرج منتج غالي التكلفة وغير منافس، فضلا عن الاهتمام بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتى حتى يتم دمجها بالاقتصاد الرسمي وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومى.وبشأن التهريب، أوضح عمرو نصار أن التهريب للبضائع يحدث عثرات وتحديات فى الصناعة، وإنه جارى دراسة بحث ضم جهات أخرى للتجارة والصناعة لتتبع البضائع المهربة من خلال تتبع المنتج داخل الأسواق، قائلا: ندرس نتتبع المنتج فى مكانه النهائي ونرى كيف دخل الى البلاد، أى منتج معروض قابل للشراء يفترض دخل عن طريقين شرعيين أما مصنع فى مصر أو تم استيراده من المنفذ الطبيعى والشرعي (الجمارك)، أما طريق ثالث وهذا هو المنظور الجديد الذى نعمل حاليا عليه بحيث يتم تعيينه ومتابعته".من جانبه، ووجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، سؤالا للحكومة، قائلا: لماذا لا تسارع الخطى مثلما يسير رئيس الجمهورية؟، مؤكدا أن هناك فجوة بين توصيات الرئيس وتحركات الحكومة، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للارتقاء بالصناعة.وقال علي عبد العال: نحن نتحدث عن المصانع المتعثرة والعقبات التي تواجه الصناعة، والعالم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي، وإن لم نسرع الخطى سنكون أمام مشكلات كبيرة.وتابع: الرئيس أعلن منذ اليوم الأول لتوليه مهام منصبه، أكد أن الاقتصاد يقوم على قدمين هما الزراعة والصناعة، وكان القرار بالمليون ونصف المليون فدان، ويجري العمل فيها على قدم وساق، كما نجح في توفير الطاقة للمصانع لتطوير الصناعة، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للارتقاء بالصناعة.وقال علي عبد العال: نحن نتحدث عن المصانع المتعثرة والعقبات التي تواجه الصناعة، والعالم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي، وإن لم نسرع الخطى سنكون أمام مشكلات كبيرة.وتابع: الرئيس أعلن منذ اليوم الأول لتوليه مهام منصبه، أكد أن الاقتصاد يقوم على قدمين هما الزراعة والصناعة، وكان القرار بالمليون ونصف المليون فدان، ويجري العمل فيها على قدم وساق، كما نجح في توفير الطاقة للمصانع لتطوير الصناعة.ولفت رئيس مجلس النواب، أن طلبات الإحاطة التى تقدم من الأعضاء، من الوسائل المرنة لمراقبة أداء الحكومة، وتعد جرس إنذار لها فى شأنه الإشكاليات التى يعاني منها المواطن، مؤكدا على أن طلبات الإحاطة التى تقدم، يتحث أصحابها عن رؤيى وحلول، ولم يتم الإكتفاء بتقديمها فقط، مشيرا إلى أن المجلس يمد زراع التعاون للحكومة ومستعد للتعاون الفعال، لإنجاز أى تشريع تحتاجه الحكومة، قائلا:": لن نؤخر أى تشريع على الإطلاق كانت الحكومة فى حاجة له ونحن نتكامل مع الحكومة ولا نتنافس".حديث عبد العال جاء بعد كلمة المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والذى أكد على أن الأدوات الرقابية التي تقدم من الأعضاء خلال هذا الدور تتم بشكل فعال، نحو إشكاليات تهم المواطن المصرى، مشيرا إلى أن هذه الجلسة تعد فى إطار تضامن المسؤلية فى أن نواب البرلمان ينقلون الصورة الحقيقة عن الوضع فى الشارع للحكومة فى الوقت الذى قد يكون المستشارين بها غير ناقلين جيدا لها.و بشأن برنامج تكافل وكرامة قال السجينى:" الأمر أصبح فى حاجة للاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة به من أجل الاستفادة منها فى المشروعات الصغيرة بحيث يتحول المستفيد من هذه البرنامج من مستفيد إلى داعم للدولة من خلال المشروع.