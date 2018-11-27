مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة ولي العهد السعودي هدفها تعزيز التفاهم المشترك

قال السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه من المهم أن تُجري الرياض والقاهرة تقييمات بين الحين والآخر لأنواع التحديات التي تواجهها المنطقة، بالإضافة إلى تحديد المسارات المختلفة.



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، هدفها تعزيز التفاهم المشترك فيما يخص القضايا العربية.



وأشار إلى أن هناك إصرارا كبيرا على تشويه صورة المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن هناك تطورا كبيرا أمام السعودية للدخول لإنعاش كثير من جوانب الاقتصاد المصري.