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خالد المأربي: 27 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية بمصر.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:34 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الإعلامى السعودى، خالد حمود المأربي، إن الشعب المصرى رحب ترحيبا كبيرا بزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إلى مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامى معتز الدمرداش، أن هناك مشاورات واتفاقيات كثيرة تمت بين الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان.

وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية تعتبر رقم 1 فى الاستثمارات الخارجية التى تتم فى مصر بمقدار 27 مليار دولار.

وتابع أن المواطن السعودي لا يشعر بغربة فى مصر لأن الجميع أشقاء والمواطن السعودي سعيد بوجوده فى بلده الثانى مصر.
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