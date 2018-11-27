أحمد موسى: السعودية تتعرض لحملات تشويه وابتزاز من الجماعة الإرهابية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القمة المصرية السعودية بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان أكدت على أن مصر تقف مع السعودية وأن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية، مع التأكيد على رفض مصر قيام بعض القوى بزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر ملتزمة بأمن جميع الأشقاء في الخليج العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، التي تتعرض لحملات تشويه وابتزاز من قبل جماعة الإخوان الإرهابية ".



وتابع:" القمة الثنائية بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي تطرقت للحديث عن الملف الإيراني والتدخلات الإيرانية في المنطقة من خلال دعم الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى الحديث عن الملف السوري والليبي".

